José Luis Espert anunció en sus redes este domingo que renuncia a la candidatura para renovar la banca por la provincia de Buenos Aires, luego del narcoescándalo por las denuncias que lo vinculan al empresario Fred Machado.

"Por la Argentina, doy un paso al costado", escribió el diputado de La Libertad Avanza donde confirmó que Javier Milei aceptó su decisión. Espert insiste con que la acusación forma parte de "una operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas".

Además, denunció haber sido objeto de "un despiadado juicio mediático" al que, dijo, no se prestará más. "A diferencia de los que, ante cada campaña electoral, utilizan las mismas armas, yo no tengo nada que ocultar y demostraré mi inocencia ante la Justicia, sin fueros ni privilegios", argumentó Espert.

El tiempo "demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral", concluyó, y llamó a los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza a no dejarse "psicopatear" y a concentrarse en la campaña.

La reacción del presidente

Javier Milei, que defendió a Espert esta semana en los medios a los que fue, reaccionó así: "Argentina siempre está por encima de las personas".

