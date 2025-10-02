José Luis Espert tenía que dar la cara en algun lugar y contestar preguntas. Obviamente no eligió un terreno hostil pero los periodistas tampoco podían fingir demencia y no preguntar lo obvio.

El tema es que una vez sentado en un estudio era difícil seguir con la perorata de la operación política, sobre todo después de figurar en los registros de la justicia texana.

Pero a pesar de que Pablo Rossi y su equipo le dieron varias oportunidades de contestar y se lo preguntaron de varias maneras, el diputado y candidato libertario fue incapaz de decir que no había recibido dinero del empresario imputado por narcotráfico, Fred Machado.

No poder negar algo implica afirmar lo contrario. No mas palabras, señor juez. O, como dijo Fantino, Game Over.