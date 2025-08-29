José Luis Espert fue al programa de Feinmann a decir que todos mienten y no se dio cuenta de que estaba quedando en ridículo.

Al principio aseguró que era mentira que la gente los puteara en el acto del que tuvieron que escaparse ante los insultos de la gente que hasta llegó a tirarles brócoli. Pero Espert también aseguró que era mentira que ellos putearan a la gente, lo que todo el mundo pudo ver.

Espert sobre el final terminó reconociendo que los habían puteado sobre el abrupto final del acto y hasta Feinmann le tuvo que decir que estaba el video del Presidente insultando a una madre, a lo que el candidato libertario, que estaba al lado del mandatario mientras el energúmeno gritaba, aseguró que no lo había escuchado.