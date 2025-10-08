José Luis Espert está realmente complicado con la Justicia. Su renuncia a la candidatura por la Libertad Avanza tras el narcoescándalo por sus vínculos con Fred Machado, que este mismo confirmó, no lo eximirá de enfrentar tres frentes judiciales.

¿Cuáles? Mariana Contartesi los enumeró en América. Irregularidades en rendiciones de gastos de la campaña a presidente 2019, lavado de dinero por los 35 vuelos privados, y los benditos 200.000 dólares que recibió del narco Machado.

Por esta última causa, está imputado. El mandato de Espert como diputado vence el próximo 10 de diciembre, y a partir de entonces ya no tendrá fueros.

Complicado.