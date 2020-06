Vicentín: "No queremos debatir la expropiación en el Congreso"

"Nos hace mucho ruido que el Presidente reciba al sector empresarial, que les diga que no tenía nada que ver el discurso de quien habla de quedarse con las empresas"

"La soberanía alimentaria en esta país que produce para 400 millones de personas no tiene nada que ver, y esperemos que el debate de la expropiación no llegue al Congreso, porque no es un tema de urgencia", dijo Cano.

Consultado por Chiche Gelblung, el diputado radical dijo que: "No tengo dudas que esta es una propuesta por una facción del gobierno que representa la Vicepresidenta y La Cámpora".