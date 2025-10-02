¿Quién la tiene?
José Bonacci, del partido Unite: "Espert nos mintió, no soy un chivo, soy un lechoncito expiatorio"
Nacho Girón, en CNN Radio, entrevistó al presidente del partido que llevó a José Luis Espert como candidato y negó haber tenido nada que ver con los doscientos mil dólares de Fred Machado.
Unite es el partido que José Bonacci le presta al buen postor que necesite una mínima estructura para sostener una candidatura personal.
José Luis Espert llenaba todos los casilleros para que ese maridaje se diera y juntos se pusieron a hacer camino.
El tiempo pasó, el 'profe' Espert se alistó a las filas de La Libertad Avanza y no se supo más de esta alianza.
Pero la aparición en escena de Fred Machado cambió todo y es tiempo de mirar para atrás, por lo que Bonacci volvió a ser convocado, esta vez por los medios, para que de su opinión.
Nacho Girón lo entrevistó para CNN Radio y allí negó todo vínculo con Machado y dejó a Espert solo con su conciencia.