No hay una mejor representación del gobierno de Javier Milei que esta Reforma Laboral que quiere impulsar, donde le quitan cientos de derechos a los trabajadores argentinos, que han sido ganados en décadas de lucha.

En las últimas horas se dieron a conocer varios puntos clave del proyecto de ley que el propio Adorni y Caputo prometieron durante el Coloquio de IDEA, y que sería presentado luego de las elecciones.

Entre los puntos más fuertes se encuentra el de eliminar los convenios colectivos de trabajo, que formaban parte de la discusión sindical con las cámaras empresarias. A partir de esta reforma, cada trabajador debería discutir por su cuenta con su empleador. O sea, quedaría a la deriva a merced del patrón.

Pero eso no es todo. También se quiere impulsar la jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales, la creación de un "banco de horas" lo que eliminaría el pago de horas extra.

Se daría también la eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportarían los propios empleados.

También quieren impulsar la imposibilidad de realizar juicios laborales, incluyéndo los motivados por ¡abuso patronal!.