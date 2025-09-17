Jorge Yoma no guardó mucho las formas para contestarle a Jonatan Viale, quien lo acusó de integrar una intentona golpista contra el gobierno libertario de La Libertad Avanza.

Además de tildarlo de "catador de tambo", con todo lo que eso significa, le marcó su falta de entidad periodística señalando que "Viale y Ética constituyen un oxímoron".

La guerra está declarada, solo falta esperar las nuevas noticias.

La acusación de Viale

En su programa de Radio Rivadavia, Jonatan Viale le disparó a Jorge Yoma, entre otros.

La Editorial de Jonatan Viale: "El bondi golpista"