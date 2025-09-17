La opinión del "gordillo"
Jorge Yoma llamó "catador de tambos" a Jonatan Viale y dijo que está "financiado con plata desviada de los discapacitados"
El periodista preferido de Javier Milei lo había acusado de participar de una conspiración golpista por sus dichos en el programa de Tomás Rebord en Blender.
Jorge Yoma no guardó mucho las formas para contestarle a Jonatan Viale, quien lo acusó de integrar una intentona golpista contra el gobierno libertario de La Libertad Avanza.
Además de tildarlo de "catador de tambo", con todo lo que eso significa, le marcó su falta de entidad periodística señalando que "Viale y Ética constituyen un oxímoron".
La guerra está declarada, solo falta esperar las nuevas noticias.
La acusación de Viale
En su programa de Radio Rivadavia, Jonatan Viale le disparó a Jorge Yoma, entre otros.