Jorge Taiana mantuvo una entrevista en Gelatina donde fue consultado por lo que se juega el peronismo en las elecciones de octubre y su respuesta no dejó lugar a dudas.

El ex canciller argentino automáticamente aseguró: "Hemos alcanzado la unidad para esta elección y es un objetivo por el que yo trabajé modestamente desde mis posibilidades".

Acto seguido, Taiana hizo un atinado análisis de la situación en la que quedó el peronismo luego de la victoria presidencial de Javier Milei y cómo se puede recuperar de ese golpe electoral.

"Siempre las derrotas son huérfanas. Luego de una derrota electoral como la del 23 se produce una dispersión de la fuerza y la adjudicación de distintas responsabilidades", expresó el candidato.

Por eso expresó que "hay que parar esa dispersión" y "hay que reconstruir la unidad" con algunas bases claras.