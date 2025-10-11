Este jueves, la Justicia allanó la casa de José Luis Espert en la localidad bonaerense de San Isidro, en el marco de la investigación por los aportes de Fred Machado, acusado de narcotráfico.

Durante el operativo, se llevaron documentos y distintos elementos del domicilio de Espert para su análisis.

Según trascendió, un teléfono celular habría sido arrojado desde su propiedad al patio de la vivienda lindera, en un intento de evitar que las autoridades lo secuestraran.

Al darse a conocer esa versión, hubo reacciones inmediatas en redes sociales. El periodista Jorge Rial, a través de su cuenta personal, expresó: "Narco, cagón y candidato libertario".