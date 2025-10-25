Ya sea desde el streaming libertario Laca o desde su participación en El Observador, Tomás Díaz Cueto hace campaña constante para La Libertad Avanza.

Fiel al estilo libertario, aprovecha cualquier excusa -sea real o no- para disparar comentarios o mensajes contra el peronismo.

Las intensas lluvias caída, que provocaron inundaciones en distintos lugares fueron la excusa para que le pegue a Axel Kicillof.

Pero Jorge Rial no se la dejó pasar y se la devolvió con veneno.

La respuesta de Rial

Llamándolo "pelotudo" y recordándole que fue echado de LN+, Rial le corrigió a Díaz Cueto sobre quién se encarga de la obra pública del país.