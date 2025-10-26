Jorge Rial detectó un sutil detalle en la huida de Espert y explicó por qué "ya tiene asumido su rol de delincuente"

José Luis Espert reapareció este domingo para votar, en medio de una fuerte guardia periodística y bajo el peso de las acusaciones por presuntos lazos con el empresario Fred Machado y el narcotráfico.

El diputado de La Libertad Avanza se mostró visiblemente incómodo ante la prensa, y Jorge Rial notó una llamativa actitud al analizar las imágenes de Espert luego de votar y se detuvo en un sutil detalle.

"Ya tiene tan asumido su rol de delincuente que se subió en la parte de atrás del auto pese a que manejaba su esposa. Como si fuera un patrullero", escribió el periodista en redes.