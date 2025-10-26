No pasó inadvertido
Jorge Rial detectó un sutil detalle en la huida de Espert y explicó por qué "ya tiene asumido su rol de delincuente"
El periodista de C5N hizo un picante comentario en las redes sociales, frente a un movimiento del diputado libertario después de votar. "Ya tiene tan asumido su rol de delincuente", posteó desde su cuenta personal.
José Luis Espert reapareció este domingo para votar, en medio de una fuerte guardia periodística y bajo el peso de las acusaciones por presuntos lazos con el empresario Fred Machado y el narcotráfico.
El diputado de La Libertad Avanza se mostró visiblemente incómodo ante la prensa, y Jorge Rial notó una llamativa actitud al analizar las imágenes de Espert luego de votar y se detuvo en un sutil detalle.
"Ya tiene tan asumido su rol de delincuente que se subió en la parte de atrás del auto pese a que manejaba su esposa. Como si fuera un patrullero", escribió el periodista en redes.