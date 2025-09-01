Tal vez el hecho tenga relación directa con la difusión de los audios que dejaron al descubierto un entramado de corrupción en el seno del Gobierno nacional.

Si bien Jorge Rial no responsabilizó a nadie si dejó entrever que el Falcon en sí mismo es todo un mensaje mafioso e hizo referencia a que es uno de los emblemas de muchos de los seguidores de Milei y Villarruel.

Según el propio periodista cuando llegó a su casa había un Ford Falcon estacionado cerca de la puerta, "con un tipo adentro" que lo "miraba fijo" y escribía mientras tomaba mate.

Obviamente los vecinos hicieron la denuncia ante lo extraño de la situación y la policía pudo identificar al sujeto pero Rial prefirió no darle difusión a los datos particulares.