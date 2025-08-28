El vínculo entre Javier Milei y Lilia Lemoine es cuanto menos curioso. Fueron amantes en un primer momento -como confesó la rubia- y ahora ella es una de sus principales espadas mediáticas.

Pero siempre se sospechó que hay algo más, ya que la diputada está fuera del radar de la ira presidencial que no suele distinguir entre amigos y enemigos.

Jorge Rial y Viviana Canosa se preguntaron por la raíz de este vínculo, y el primero contó por qué la libertaria suele usar corbatas en la sesiones de la Cámara de Diputados.