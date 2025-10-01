Increíble pero real. Patricia Bullrich puso una bomba en a interna libertaria al cargar contra su principal candidato a diputado exigiéndole explicaciones sobre su vínculo con el narcotráfico.

El punto es que, al menos hasta ahora, Javier Milei había salido en defensa de su candidato asegurando que se trataba de un "chimento de peluquería", tan es así que hasta Laje lo tuvo que ubicar.

Ahora, Jorge Rial consideró que lo que dice la ministra es lógico y racional y que el candidato debería salir a dar explicaciones en lugar de limitarse a declarar que se trata de una campaña en su contra.