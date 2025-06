Jorge Rial atendió a Juliana Santillán a quien trató de burra y aseguró que debería estar limpiando letrinas en el Garrahan

Lo de la diputada libertaria Juliana Santillán es una vergüenza y un papelón. No sólo interpretó mal un cuadro para tratar de desacreditar a los profesionales del Garrahan sino que después fue incapaz de pedir disculpas por su ignorancia a la hora de leer un simple cuadro.

Jorge Rial no se la dejó pasar y además de describirla de la peor manera posible sugirió que debería haber pedido disculpas justificándose en que no sabe leer o no terminó la primaria, cosa que ella se encargó de demostrar esta mañana al intentar contestarle un tuit a Axel Kicillof y demostrando que debería volver a la escuela.

Para Rial, Santillán ni siquiera está capacitada para limpiar las letrinas del hospital. Y después de preguntarse por qué la siguen invitando a TN, el periodista se despachó asegurando que tenemos la peor dirigencia política de la historia argentina.