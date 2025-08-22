Los hechos de corrupción se suceden a toda marcha y ya son una tormenta que cae sobre el gobierno de La Libertad Avanza.

Si el primer apuntado es Lule Menem, su sombra es la hermana del presidente, Karina Milei, quien también quedó en el ojo del huracán.

Jorge Rial, en el programa que conduce en Radio 10, explicó por qué hablar de uno es hablar de la otra, dos personas inseparables en este caso.

Con su estilo habitual, narró cómo le advirtieron del hecho a Javier Milei, y cuando alguien quiso hacer lo mismo con Karina recibió una respuesta que le deja sin defensa.