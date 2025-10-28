La intervención de Trump
Jorge Rial: "Los pibes de hoy quieren ser yanquis, ya no les importan las Malvinas"
En el Cónclave de Carnaval y con un Alejandro Fantino ganador, Rial hizo una interpretación del cambio de época de los jóvenes en su mirada a los Estados Unidos.
Los días posteriores a las elecciones oscilan entre el análisis fino del por qué de los resultados y el pronóstico de cómo se comportarán los ganadores y perdedores ante el nuevo escenario.
En lo primero Jorge Rial marcó un punto de diferenciación entre lo que fue una bandera histórica del peronismo -su independencia de los Estados Unidos- y la mirada que tienen muchos jóvenes.
Y en el análisis del futuro no dejó de marcar que los casos de corrupción siguen vigentes y son un talón de Aquiles para el gobierno.