Jorge Rial sacó de foco lo realizado por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y se centró en la interna del peronismo.

Cansado de los cruces, la falta de confrontación y la propuesta de unidad que no se concreta, el conductor de Radio 10 pidió que haya una discusión que termine con esta situación.

Incluso fue más allá y descarnadamente pidió que "si se tienen que putear, que se puteen, y si se tienen que pasar facturas, que se las pasen".

Y para finalizar dejó un mensaje para Cristina al señalar que "no son épocas para bailar".