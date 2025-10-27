A cara descubierta
Jorge Rial: "Es la decisión de la gente, no hay que enojarse, la dirigencia tiene que discutir y si tienen que putearse que lo hagan"
En el pase de Gustavo Sylvestre y el conductor de Argenzuela apareció la crítica a las internas del peronismo que debilitaron sus propuestas.
Jorge Rial sacó de foco lo realizado por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y se centró en la interna del peronismo.
Cansado de los cruces, la falta de confrontación y la propuesta de unidad que no se concreta, el conductor de Radio 10 pidió que haya una discusión que termine con esta situación.
Incluso fue más allá y descarnadamente pidió que "si se tienen que putear, que se puteen, y si se tienen que pasar facturas, que se las pasen".
Y para finalizar dejó un mensaje para Cristina al señalar que "no son épocas para bailar".