Lo que empezó siendo un recorrido histórico -"Perón era un general cercano a Mussolini"- derivó en un planteo para el presente.

Jorge Rial le dio vuelta a la discusión dentro del peronismo sobre cómo recuperar los votos perdidos que se fueron escurriendo como agua entre los dedos desde 2015.

El posicionamiento de que el peronismo es de derecha que hace Rial es el camino más corto para buscar a aquellos desencantados de los últimos años, pero también borrar todo vestigio de kirchnerismo dentro del movimiento.