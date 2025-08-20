Una mente preclara
Jorge Porcel Jr: "El kirchnerismo tenía métodos comparables a los de Stalin"
El hijo del histórico comediante se define como artista plástico, y en su charla con Romina Manguel en Radio Con Vos, dijo que en su actividad sufrió persecución durante el gobierno de Cristina.
Jorge Porcel Jr está ubicado en el tercer lugar de la lista del Movimiento Plural, que lidera Marcelo Peretta, el antivacuntas del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, cercano a Milei y Bullrich, para la Ciudad de Buenos Aires.
Con su estilo escatológico, malhumorado y al borde de la vergüenza ajena constante, Porcel Jr. decidió contar su relación con el kirchnerismo de la forma que mejor le cae.
Según su relato, él era un artista plástico -nadie lo reconoce en ese rubro- que debió sufrir los maltratos “nazis y stalinistas” a los que lo sometieron sus colegas del arte por no estar de acuerdo con sus ideas.