Jorge Porcel Jr está ubicado en el tercer lugar de la lista del Movimiento Plural, que lidera Marcelo Peretta, el antivacuntas del sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, cercano a Milei y Bullrich, para la Ciudad de Buenos Aires.

Con su estilo escatológico, malhumorado y al borde de la vergüenza ajena constante, Porcel Jr. decidió contar su relación con el kirchnerismo de la forma que mejor le cae.

Según su relato, él era un artista plástico -nadie lo reconoce en ese rubro- que debió sufrir los maltratos “nazis y stalinistas” a los que lo sometieron sus colegas del arte por no estar de acuerdo con sus ideas.