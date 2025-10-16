Jorge Asís sorprendió en una nota en Radio Con Vos al analizar desde la astrología el encuentro entre Trump y Milei, del cuál Argentina no salió bien parada por los condicionamientos públicos que hizo Trump.

"Donald Trump es perro de fuego", dijo el Turco, al referirse al horóscopo chino, un animal que los orientales consideran asociado a la inteligencia, el duro trabajo y la sinceridad.

"Yo tengo la misma edad que él, somos de 1946", dijo Asís. "Es el tercer perro de fuego que preside Estados Unidos, los otros fueron Clinton y el hijo de Bush".

En ese tren, Jorge advirtió que Javier Milei "también es perro y lo mejor que le puede pasar es tener un amigo perro, a Trump le cae simpático Milei". Luego continúo: "Pero también tiene dos grandes enemigos políticos que nacieron en 1970 como él".

Y dio los nombres. "Martín Lousteau y Santiago Cúneo".

Chan.