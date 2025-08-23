Durante el acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el presidente Javier Milei brindó un discurso pero no habló del reciente escándalo por la difusión de audios que revelan presuntas coimas en la compra de medicamentos, que involucran a funcionarios del Gobierno.

El periodista libertario Jonatan Viale, presente en la transmisión en vivo, esperaba que el presidente se pronunciara sobre los audios.

“Entraron todos”, soltó Viale, un poco desconcertado y entre risas, al reconocer que el presidente omitió hablar de las denuncias.