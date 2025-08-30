Ya con las escuchas al exfuncionario Diego Spagnuolo, donde se reconocía el pedido de coimas a las droguerías que tenían que abastecer a los discapacitados, se produjo una fuerte crisis en el gobierno.

La situación se agravó en las últimas horas por la aparición de audios de Karina Milei,y se desconoce hasta dónde pueden llegar el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En ese marco, y ante la falta de respuesta de las autoridades nacionales, el periodista Joni Viale mandó al frente al vocero presidencial, Manuel Adorni.

El vocero volvió a aparecer en Casa Rosada tras veinte días de silencio, pero su reaparición no estuvo exenta de polémica, ya que se negó a responder preguntas de la prensa.

“Adorni que tiene mucha gimnasia, para contestar, a veces, dijo 'hablo y me voy por que estoy apurado y no respondió preguntas”, lanzó Viale en la pantalla de TN.