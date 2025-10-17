Desde que Karen Reichardt, la candidata a diputada por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, salió a hablar en los medios, demostró su ignorancia y su falta de preparación para el cargo público.

En las últimas horas, la actriz y modelo se refirió de modo estigmatizante a quienes votan al peronismo y kirchnerismo.

En una nota en radio Rivadavia, y pese a los intentos de Joni Viale y su compañero de que corrija la barbaridad que había dicho, confirmó: "A los que no fueron a votar. Por ahí, el del PRO... porque lo otro es una enfermedad mental".

"¿Dijiste enfermedad mental?", le repreguntaron. Y ella confirmó: "Son personas que no tienen la capacidad de ver otra mirada. Yo estoy mirando, veo que no tengo cloacas o esto, ¿por qué sigo votando a esta persona? No es que piensan distinto, es un tema cultural, no de pensamiento. No es que piensan en Perón, es algo que tienen adentro".

Karen se dio cuenta lo que había dicho e intentó corregirse, y la embarró más: "No dije 'enfermos mentales', no cambies. Dije 'enfermedad mental', no 'enfermos'. Es una manera de decir, como que tenés un chip, una tara".