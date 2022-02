Los "periodistas" de LN+ tenían sentada en su estudio a la principal acusada de comprar materiales con sobreprecio que además no llegaron a tiempo para la Cumbre. Pero en lugar de hacerle una pregunta directa sobre la denuncia el hijo de Mauro Viale abrió la charla con un: "Cómo estás, Patricia?"

La ex ministra, visiblemente nerviosa no pudo negar la denuncia, tampoco pudo dar explicaciones no solo del retraso sino del sobreprecio de más del 300% pero los "periodistas independientes" de LN+ no le repreguntaron.

La dejaron hablar, decir que se trataba de una "vendetta" pero seguía sin poder negar la acusación.

Incluso la verborrágica Bullrich quiso poner en duda una realidad que es la utilización del fentanilo para las intubaciones y hasta asegurar que ningún profesional había confirmado eso, cosa que aunque no hacía falta, fue ratificada por cientos de profesionales de la salud.