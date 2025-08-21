Queda claro que Jonatan Viale hace tiempo se alejó del periodismo, tal vez la gota que colmó el vaso fue cuando se dejó editar una entrevista con el Presidente pero lo cierto es que está claro que nunca chequea un solo dato.

A Viale obviamente lo mandaron a atacar a los que votaron en contra del veto de Milei y lograron revertirlo pero eligió el peor camino, el de poner énfasis en el aumento de las pensiones por invalidez que aumentaron un 1400% entre 2003 y 2023, según datos del propio Viale.

El hijo de Mauro dijo con indignación que cuando el kirchnerismo se fue del poder había 1.200.000 pensiones por invalidez. Lástima que el “periodista” no se ocupo de chequear los datos oficiales del Indec que indican que en la Argentina aproximadamente el 10.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad, lo que equivale a unas 4.5 millones de personas, por lo que las pensiones están lejos de cubrir a todos los que las necesitan.