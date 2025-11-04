A Jonatan Viale le gusta creerse que todavía es un periodista incisivo, capaz de poner en aprietos a los políticos con preguntas agudas.

Por más que el pasado lo condene -en la historia quedará la intervención de Santiago Caputo cuando entrevistaba a Javier Milei- él sigue actuando de sabueso de la verdad.

Para eso elige terrenos propicios para tirar balas de fogueo y Cristian Ritondo y Diego Santilli son dos falsos enemigos con quienes puede jugar a dispararles dardos inofensivos.

Con Ritondo enfrente, Viale se hizo el enojado por la supuesta candidatura testimonial del ‘Colorado’, como si no hubiera temas más relevantes para apuntarles.