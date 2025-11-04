Estafa electoral
Jonatan Viale toreó a Cristian Ritondo por la candidatura testimonial de Diego Santilli
En TN, el diputado del PRO tuvo que justificar el accionar del ahora Ministro del Interior que renunció a su banca sin haber asumido.
A Jonatan Viale le gusta creerse que todavía es un periodista incisivo, capaz de poner en aprietos a los políticos con preguntas agudas.
Por más que el pasado lo condene -en la historia quedará la intervención de Santiago Caputo cuando entrevistaba a Javier Milei- él sigue actuando de sabueso de la verdad.
Para eso elige terrenos propicios para tirar balas de fogueo y Cristian Ritondo y Diego Santilli son dos falsos enemigos con quienes puede jugar a dispararles dardos inofensivos.
Con Ritondo enfrente, Viale se hizo el enojado por la supuesta candidatura testimonial del ‘Colorado’, como si no hubiera temas más relevantes para apuntarles.