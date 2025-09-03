Operación Jaque Mate
Jonatan Viale reconoció que el gobierno está en un momento de "debilidad total, con la macro economía desordenada"
El conductor de TN relanzó el discurso electoral del gobierno poniendo al kirchnerismo como el responsable de todos los males que le ocurren.
Para Jonatan Viale, el gobierno pasa por su peor momento, ya que "se perdió el control del mercado y del relato" y la situación económica “está desordenada”.
A esto lo llamó Operación Jaque Mate, ilustrándolo con una imagen de Cristina Kirchner y Jorge Rial poniendo en apuros a Javier Milei en un tablero de ajedrez.
En sintonía con su análisis, señaló que "el ejecutivo tomó un rol de víctima" para enfrentar la tormenta perfecta que se le vino encima justo antes de las elecciones.