Para Jonatan Viale, el gobierno pasa por su peor momento, ya que "se perdió el control del mercado y del relato" y la situación económica “está desordenada”.

A esto lo llamó Operación Jaque Mate, ilustrándolo con una imagen de Cristina Kirchner y Jorge Rial poniendo en apuros a Javier Milei en un tablero de ajedrez.

En sintonía con su análisis, señaló que "el ejecutivo tomó un rol de víctima" para enfrentar la tormenta perfecta que se le vino encima justo antes de las elecciones.