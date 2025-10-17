La desesperación se palpa en el aire, tanto Mercuriali como Viale están atados al mascarón de proa del proyecto libertario y no pueden soportar ver cómo se torpedea desde el propio espacio.

Viale dejó en claro que lo que puede hacer perder las elecciones al gobierno no es ni la criptoestafa de $LIBRA, ni los contactos con el narco de José Luis Espert, sino la situación económica.

Con el insólito argumento de 'ocuparse de la marco descuidando la micro', como si fueran dos temas absolutamente separados, le pidieron al gobierno que haga algo para reactivar el consumo.