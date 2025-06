Desde hace varios días algunos comunicadores, como Feinmann y Rossi, comenzaron a presionar a la Corte Suprema para que confirme la condena contra Cristina y le impida ser candidata.

Después se sumaron otras voces como las de Adrián Ventura y Guillermo Lobo que prácticamente redactaron el fallo del máximo tribunal, pero lo cierto es que con toda esta presión no hicieron más que demorar la decisión.

Con la historia que tiene el peronismo algunos comunicadores ya deberían haber aprendido que cuando tratan de destruirlo no hacen más que fortalecerlo y ayudarlo a rearmarse. La misma Cristina desafió al Gobierno y dejó en claro que meterla presa no va a ayudar a mejorar el país.

Pero Jonatan Viale no pudo con su genio y dejando en claro que no es un tiempista pero también que está transmitiendo un mensaje de alguien de mas arriba, siguió presionando a la Corte para que trabaje. El periodista pidió que “en lugar de enojarse, laburen”, en clara referencia a que las filtraciones sobre lo que estaban tratando no cayeron muy bien en el seno del tribunal supremo.