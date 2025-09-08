Pases de factura
Jonatan Viale le habló a la interna libertaria: "Es suficiente, ¿no?, hubo una sucesión de tiros en el pie como nunca se vio"
En TN, el periodista que cena mirando ópera con Javier Milei salió a castigar los errores del oficialismo en estos últimos meses.
La debacle electoral de La Libertad Avanza llegó a los canales hegemónicos donde los conductores más vinculados al gobierno, salieron a contarle las costillas.
Jonatan Viale es uno de los más identificados con el oficialismo y salió con los tapones de punta contra la interna libertaria.
Le pidió que cambie los modos, las formas, y hasta el funcionamiento del gobierno, al que acusó de pegarse tiros en los pies.