"Discupas aceptadas", arrancó Jonatan Viale su editoria. Y más adelante dijo: "Yo confío, mi equipo confía y mi familia confía en que no fue el Presidente el que validó ese insulto contra mi persona".

Todo esto sucedió a raíz del retuit que por error dio la cuenta del preisdente Alberto Fernández al mensaje del periodista Dante López Foresi, en el que descalificaba a Viale por su aspecto físico.

"Confiamos que es un presidente democrático, que acepta las críticas y la libertad. No queremos creer que quiere una sociedad uniforme, callada o unánime. NO queremos creer que tienen un tapabocas a mano para cortar la libertad de expresión, ni de repetir lo que pasó en otras épocas cuando despidieron periodistas", siguió el periodista de Radio La Red.

"EL viernes dijimos cuáles eran las razones de Alberto para seguir con la cuarentena, o se enamoró de la cuarentena políticamente hablando. Dijimos que eran cinco las razones para seguir así. Y luego entramos en explicaciones políticas, entre ellos, los sondeos que marcan 80 puntos de imagen positiva y el silencio de Cristina (Kirchner). Callada Cristina, el Presidente hegemonizó el espacio de poder", aseguró el periodista.

"Con respeto dijimos, qué lider no sueña con tener tanto poder. La respuesta a esto fue un insulto. Quien les habla jamás desprestigiaría al presidente por su condición física, vestimenta o color de piel. Todo lo contrario.

"Me preocupa que haya una maquinaria aceitada para descalificar a los que no piensan como ellos", acusó Viale. "Estemos atentos porque cuando vengan por vos ya no va a quedar nadie que te defienda".