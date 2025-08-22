Hay un viejo dicho popular que reza que "cuando un barco se hunde, las ratas son las primeras en abandonarlo" y al parecer Jonatan Viale está empezando a verla.

Después de defender con uñas y dientes cada una de las cosas que hizo el Gobierno y hasta poner en juego su credibilidad y su carrera por dejarse editar una entrevista con el Presidente, parece que el caso de corrupción que involucra a Spagnuolo y Karina Milei parece haber sido la gota que rebalsó el vaso.

Este viernes Jonatan salió con los tapones de punta y enumeró varios casos de corrupción del gobierno de Milei que, todos juntos toman otra dimensión. Tan es así que Viale, sí, Jonatan Viale, reconoció que en la campaña le mintieron y advirtió que no cuenten con él para bancar el afano estructural.