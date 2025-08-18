Guillermo Francella, estrenó con éxito su última película, ‘Homo Argentum’, que pretende ser una crítica a la sociedad argentina pero sólo muestra lo peor de los porteños en 16 pésimos relatos.

Las críticas surgieron desde varios frentes como el crítico Osvaldo Quiroga que la destrozó con sólidos argumentos, pero también algunos otros personajes mediáticos como Carlos Maslatón quien también dejó su opinión en las redes.

Por su parte los trolls libertarios no pararon de tirarle flores a una película bastante olvidable. Pero Jonatan Viale sin dudas dio la nota al considerar que el kirchnerismo había tomado a Guillermo Francella como su enemigo y las reacciones de las redes fueron lapidarias.