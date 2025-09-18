Morales Solá es duro con Javier Milei no por qué esté en desacuerdo con sus políticas sino porque maneja mal la forma de llevarlas a cabo y permite que regrese el fantasma del peronismo.

Si bien empezó su editorial criticando la falta de visión de La Libertad Avanza para llegar a este punto, rápidamente pasó a pegarle a la oposición.

Su postura es congruente con la mirada de su audiencia: el peronismo es destituyente, aprovechador y falso, capaz de cualquier cosa con tal de acceder al poder.

El análisis de Morales Solá

El periodista de LN+ criticó al mismo tiempo al oficialismo y a la oposición por lo sucedido en el Congreso.