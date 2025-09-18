Sangra por la herida
Joaquín Morales Solá le soltó la mano a Milei: "Tiene que hacer un planteo de su forma de hacer política"
El analista de LN+ criticó al presidente tras la derrota del oficialismo en la Cámara de Diputados pero advirtió que el peronismo es destituyente y quiere desalojarlo del poder.
Morales Solá es duro con Javier Milei no por qué esté en desacuerdo con sus políticas sino porque maneja mal la forma de llevarlas a cabo y permite que regrese el fantasma del peronismo.
Si bien empezó su editorial criticando la falta de visión de La Libertad Avanza para llegar a este punto, rápidamente pasó a pegarle a la oposición.
Su postura es congruente con la mirada de su audiencia: el peronismo es destituyente, aprovechador y falso, capaz de cualquier cosa con tal de acceder al poder.
El análisis de Morales Solá
El periodista de LN+ criticó al mismo tiempo al oficialismo y a la oposición por lo sucedido en el Congreso.