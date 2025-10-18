Javier García Negre, es un periodista español que fue despedido del diario El Mundo de España en 2020 luego de trabajar allí por 10 años, por inventar una entrevista que nunca hizo, además de haber sido acusado de publicar noticias falsas, de acuerdo a información recogida por Clarín, y como si esto fuera poco fue condenado por hostigar a vendedores ambulantes inmigrantes y filmar a menores sin su consentimiento.

Pero Negre considera que tiene la altura moral para decirle a los argentinos qué deben hacer, a quien votar y hasta cómo comportarse.

El hombre decidió no sólo publicar los datos e imágenes de una militante sino que lanzó una amenaza pública al asegurar que: "El siguiente que nos agreda que se lo piense 2 veces".

Al parecer esta chica lo había acusado de facho por lo que Negre decidió reaccionar con una actitud tan fascista como la persecución ideológica.

Las redes le dijeron algunas cosas.