¿Cuando caiga?
Javier Negre, director de La Derecha Diario: "Cuando caiga el Gobierno voy a señalar a todos los que fueron cómplices"
El periodista español, referente de la derecha internacional publicó un tuit que puso a muchos a soñar con la caída del gobierno libertario.
Como Javier Negre tiene un pie en cada lado del océano atlántico, tuvo que salir a aclarar que se refería a la caída del gobierno de su país de nacimiento.
Eso no impidió que muchos aprovecharan la confusión para dispararle comentarios sobre la interna de La Libertad Avanza.
En las redes sociales se divirtieron con el equívoco y de paso metieron púa en un conflicto interno que saca chispas.
Las reacciones en las redes
Sumándose a la broma -y aun sabiendo que estaba dirigido a la política española- los memes aparecieron.