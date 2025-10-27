Javier Milei confirmó que los cambios en el Gabinete nacional no serán inmediatos sino que tiene tiempo hasta diciembre, cuando se produzca la reconfiguración del Congreso.

Claramente nadie creía que La Libertad Avanza pudiera ganar la Provincia de Buenos Aires por lo que ahora hay que repensar toda la estrategia oficial.

El Presidente, bastante más calmo que lo habitual, fue a hablar con Antonio Laje y reiteró que "lo peor ya pasó".