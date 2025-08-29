Karina Milei viajó a Corrientes acompañada de Martín Menem, para hacer campaña para Lisandro Almirón en otro evento que terminó con incidentes por el hartazgo del pueblo.

Pero el Presidente Javier Milei quiso demostrar la supuesta austeridad de su hermana al destacar que había viajado en Clase Turista y hasta agregó al posteo la frase “la gente no come vidrio” cuando en realidad nos está engañando.

El problema es que el mandatario omitió aclarar que el vuelo desde Buenos Aires a Corrientes no tiene ni primera ni Business, sino que todo el vuelo es turista.