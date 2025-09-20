Javier Milei quiso explicar que una suba de precios no es inflación y terminó citando a Alfredo Casero
Totalmente metido en la campaña, Javier Milei le dio una entrevista a sus amigos de Radio Mitre, del mismo grupo al que insulta desde su tuit fijado en la red social X, y dijo una serie de incoherencias.
Hasta hace un tiempo el mandatario citaba a reconocidos economistas y a algunos otros realmente ignotos y hasta ha utilizado frases de películas para sus discursos públicos, pero ahora parece haberse quedado sin pensadores y citó una tristemente célebre frase del ex humorista Alfredo Casero.
Pero eso no fue todo lo que dejó el supuesto "experto en crecimiento con o sin dinero" sino que el mandatario quiso explicar que el impacto en los precios que pueda tener la suba del dólar no debe ser considerado como inflación.
Y como si esto fuera poco el mandatario también se contradijo ya que si bien en el acto en Córdoba aseguró que los audios eran "chimentos de peluquería e Inteligencia Artificial" pero hoy aseguró que a Spagnuolo lo desplazaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público. ¿En qué quedamos?