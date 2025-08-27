Javier Milei parece no tomar real dimensión del escándalo de las coimas que define a su gobierno como corrupto. De hecho no hizo más que repostear el comunicado de uno de los laboratorios implicados en la maniobra espuria.

Pero como Fátima Flórez había confirmado que se vería con su ex en Las Vegas el 5 de septiembre a Yanina Latorre se le ocurrió escribirle para preguntarle si se habían reconciliado, sin la más mínima esperanza de que le contestara, pero parece que para estas cosas Milei si tiene tiempo.

Aunque parezco inverosímil, después de la medianoche, Javier Milei se puso a chatear con la esposa de Diego Latorre para confirmar que no hubo reconciliación pero que tienen buena relación, un dato importantísimo para todos los argentinos.