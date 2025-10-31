Al parecer la reforma laboral en la que trabaja el Gobierno es tan complicada que ni el propio Presidente puede explicarla.

Milei se basa en que la reforma es muy amplia y en los tiempos de la televisión no puede contarse porque puede resultar aburrido y "el rating nos mata".

Pero en una vieja entrevista que le hiciera Adrián Paenza a Axel Kicillof, quedan claros los motivos por los que el Presidente prefiere evitar hablar del tema: "Cuando vos no entendés algo en economía, es que te están mintiendo, no es que es difícil".

"Si el economista no puede explicar para que se entienda, el burro es él… o está escondiendo algo" sumó el gobernador con una frase que parece especialmente dirigida al supuesto experto en crecimiento con o sin dinero que ya tuvo que pedir cuatro préstamos para que no se le hunda el barco.