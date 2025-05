Javier Milei no es muy afecto a las repreguntas y tal vez por eso eligió a una periodista que claramente no está cómoda hablando de política para que le hiciera una “entrevista”.

El mandatario estaba dispuesto a desmentir lo que habían dicho desde los medios hegemónicos sobre que había sido el mismo Milei el que llamó a Carlos Rovira para que los senadores que le responden votaran contra el proyecto de ley de ‘Ficha limpia’.

Para demostrarlo Milei le mostró su teléfono personal a Brey para mostrarle que ni siquiera tenía a Rovira entre sus contactos, lo que sólo probaría que no lo llamó desde ese aparato pero de ninguna manera demuestra que no haya existido una comunicación. Claro que Brey no se lo cuestionó.