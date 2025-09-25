Triple femicidio de Florencio Varela
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia: "La autopsia demuestra que hay dos chicas que sufrieron mucho"
El encargado de la Seguridad en el gobierno de Axel Kicillof habló con Nacho girón en CNN Radio y confirmó que las víctimas fueron torturadas.
El triple femicidio de Florencio Varela estremece al país y pone en discusión cuál es el alcance del narco en los barrios más humildes.
Mientras algunos como José Luis Espert tratan de sacar un despreciable beneficio político del hecho, la mayoría de la sociedad se compadece con lo que les sucedió a las víctimas.
Según el ministro de Salud bonarense, Javier Alonso, no solo las asesinaron sino que previamente las torturaron con saña.