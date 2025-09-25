El triple femicidio de Florencio Varela estremece al país y pone en discusión cuál es el alcance del narco en los barrios más humildes.

Mientras algunos como José Luis Espert tratan de sacar un despreciable beneficio político del hecho, la mayoría de la sociedad se compadece con lo que les sucedió a las víctimas.

Según el ministro de Salud bonarense, Javier Alonso, no solo las asesinaron sino que previamente las torturaron con saña.