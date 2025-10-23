Ni uno sano
Jairo Guzmán, candidato a diputado por La Libertad Avanza: "No me arrepiento de mi posteo con la bandera LGBTQ incendiada"
En candidato libertario en Santa Cruz habló con Nacho Girón en CNN Radio y reafirmó su odio a las minorías sexuales.
Jairo Henoch Guzmán, el representante libertario en Santa Cruz y primer candidato a diputado por La Libertad Avanza había publicado en sus redes una bandera con los colores del colectivo LGBT+ prendida fuego, por lo que fue llevado a la justicia.
Lejos de arrepentirse por el hecho, Guzmán ratificó su accionar en la charla con Nacho Girón en CNN Radio, donde dijo que es "su derecho a expresarse".
Sosteniendo que lo suyo es libertad de expresión y sin reparar en el odio que irradia su publicación, Guzmán se apresta a sumarse a la Cámara de Diputados.