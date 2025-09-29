El principal candidato a diputado de los libertarios está complicado por una investigación que se lleva a cabo en el estado de Texas y donde aparecieron las pruebas de que un narco condenado habría financiado su campaña electoral.

Pero José Luis Espert, el mismo que ante un asalto pide cárcel o bala, es el que ahora trata de despegarse de sus contactos con delincuentes peligrosos como Federico 'Fred' Machado y hasta miente sobre la cantidad de veces que se cruzó con el narco en cuestión.