Presunción de inocencia
Iván Schargrodsky puso el énfasis en la doble vara de Espert a la hora de calificar los delitos
El periodista remarcó que el mismo que pide "cárcel o bala" para los delincuentes ahora reclama la presunción de inocencia para la investigación que se le sigue por la financiación de su campaña.
El principal candidato a diputado de los libertarios está complicado por una investigación que se lleva a cabo en el estado de Texas y donde aparecieron las pruebas de que un narco condenado habría financiado su campaña electoral.
Pero José Luis Espert, el mismo que ante un asalto pide cárcel o bala, es el que ahora trata de despegarse de sus contactos con delincuentes peligrosos como Federico 'Fred' Machado y hasta miente sobre la cantidad de veces que se cruzó con el narco en cuestión.