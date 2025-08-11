Javier Milei luce cada vez más desesperado ya que finalmente parece que se le está mojando la pólvora.

Desde un principio era el mandatario y su ejército de trolls en las redes sociales los que marcaban la agenda del día pero eso ya no está pasando.

La figura del Presidente se está desdibujando, cada vez menos gente cree en él y mucho menos en su proyecto por lo que la cadena fue una especie de manotazo de ahogado para tratar de no perder mas seguidores, aunque no parece haber conseguido su objetivo.