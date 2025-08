Iván fue al piso de Duro, y fiel a su estilo no se guardó nada. Cuando le preguntaron sobre la caída en la imagen de Milei, el periodista recordó que cuando el oficialismo perdió seis votaciones consecutivas en el Congreso, él había considerado que era el peor momento y cree que nunca pudo recuperarse.

Pero además Schargrodsky aseguró que cuando “la batalla cultural” acompaña a la realidad económica, se potencia pero cuando no es así queda claro que con esa batalla no se come.

El bolsillo de la gente no está sintiendo la supuesta recuperación económica con la que el oficialismo se llena la boca por lo que la cosa tiende a empeorar.