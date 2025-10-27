Análisis de las elecciones
Iván Schargrodsky: ''Más que una carta blanca al Gobierno, es un llamado de atención para el peronismo''
El periodista analizó el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. "O el país no era el desastre que decían o la gente elige no mirar atrás", se preguntó Iván Schargrodsky.
Los resultados de la elecciones de este domingo arrojaron varios análisis. Uno de los periodistas de Clarín aseguró que "no es una elección trascendente".
En cambio, para Iván Schargrodsky, los resultados "más que una carta blanca al Gobierno, es un llamado de atención para el peronismo".
Según el periodista, porque "O el país no era el desastre que decían o la gente elige no mirar atrás".