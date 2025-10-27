Los resultados de la elecciones de este domingo arrojaron varios análisis. Uno de los periodistas de Clarín aseguró que "no es una elección trascendente".

En cambio, para Iván Schargrodsky, los resultados "más que una carta blanca al Gobierno, es un llamado de atención para el peronismo".

Según el periodista, porque "O el país no era el desastre que decían o la gente elige no mirar atrás".